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В Хабаровском крае летом ожидают порядка 20 тыс. китайских туристов

Хабаровский край ожидает приезда порядка 20 тыс. путешественников из Китая этим летом, сообщил глава региона Михаил Дегтярев по итогам расширенного заседания президиума правительства края, где обсуждалась подготовка к предстоящему туристическому сезону.

В Хабаровском крае летом ожидают 20 тыс. китайских туристов
© РИА Новости

Как сообщили ТАСС в министерстве туризма региона, в 2023 году Хабаровский край посетили 8 740 китайских туристов.

"В фокусе внимания - международный туризм. Летом ожидается приезд не менее 20 тысяч гостей из КНР, половина из них - через международный речной пункт пропуска Фуюань", - написал Дегтярев.

Он добавил, что для качественного приема китайских туристов минтранс и минтуризма края в ближайшее время подготовят предложения по постановке российских судов на международную речную линию Хабаровск - Фуюань в этот навигационный сезон. Фуюань - ближайший к Хабаровску китайский город. Путь по этому маршруту занимает всего один или три часа в зависимости от типа судна.

Ранее министр туризма региона Екатерина Пунтус сообщала ТАСС, что туркомпании в Хабаровском крае разработали авторские путешествия для китайских туристов. Она отмечала, что граждане КНР хотят знакомиться за рубежом с историей, культурой и самобытностью народов, большой интерес вызывают рыбалка, отдых на природе и культурно-познавательный туризм.

Губернатор Хабаровского края Дегтярев сообщил, что в этом году из средств федерального и регионального бюджетов на поддержку туротрасли будет выделено 89,4 млн рублей.

"Мы продолжаем разрабатывать новые маршруты, интересные семьям с детьми, людям всех возрастов. Развиваем событийный и промышленный туризм, формируем спецпрограммы для детей и молодежи. Всего сегодня доступны более 150 различных туров и экскурсий", - добавил Дегтярев.

Пользуется большой популярностью музей истории Амурского моста в Хабаровске, но пока посетители могут попасть туда только с мая по октябрь.

"Очень важно, чтобы этот уникальный музей был открыт круглогодично. Поручил профильным министерствам проработать этот вопрос совместно с администрацией Хабаровска и ДВЖД (Дальневосточной железной дорогой)", - сказал Дегтярев.
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