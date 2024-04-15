В Хабаровском крае на летний отдых детей направят около 800 млн рублей

Власти в Хабаровском крае направят порядка 800 млн рублей на организацию отдыха детей летом, сообщила ТАСС исполняющая обязанности начальника управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства образования и науки региона Ирина Ивлева.

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"Общий объем финансирования мероприятий детской оздоровительной кампании в Хабаровском крае составил почти 800 млн рублей. Сумма увеличена более чем на 70 млн рублей. Доля краевого бюджета - свыше 70%, муниципального - 14,4%, предприятий и профсоюзов - 9,3%", - сказала Ивлева.

Средства лагерей пойдут на проведение косметических ремонтов, приобретение и обновление оборудования, мягкого инвентаря, противоклещевую обработку территорий, обучение кадров.

Ивлева уточнила, что на отдых детей готовятся принять 430 организаций - на 12 больше, чем в 2023 году. Это загородные центры, лагеря с дневным пребыванием на базе школ, учреждений дополнительного образования, спорта и культуры. Сеть загородных центров будет расширена за счет лагеря "Олимп" после реконструкции в Хабаровском районе и лагеря имени К. Заслонова в Вяземском районе. В 2023 году регион победил в конкурсном отборе и получил субсидию на создание четырех новых корпусов, их возвели. Участие в федеральной программе модернизации позволило увеличить проектную мощность действующих лагерей, также были созданы возможности для развития инфраструктуры в них, в том числе для детей с ограничениями по здоровью.

Планируется также отдых детей в федеральных детских центрах "Океан", "Орленок", "Артек", "Смена", "Алые паруса". Всего этим летом отдохнуть в разных учреждениях смогут свыше 70 тыс. детей, подчеркнула Ивлева.

Она добавила, в регионе набирает популярность такая форма занятости для старшеклассников, как лагеря труда и отдыха, профильные и трудовые объединения, туристические слеты и соревнования в полевых условиях, однодневные походы.

О профильных сменах

В предстоящие смены в лагерях будет реализовано свыше 250 профильных проектов по всем направленностям дополнительного образования, рассказала Ивлева. К этому привлекут новых партнеров и профессиональные сообщества.

Наиболее востребованы среди детей техническое и художественное направления: "Конструктор", "Программист", "Робототехник", "Графический дизайн", "3D-моделирование", "Ландшафтный дизайн" и другие. Есть и узконаправленные проекты, рассчитанные на углубленное изучение физики, химии и медицины. Большинство проектов решают вопросы ранней диагностики профессиональных данных детей, позволяют подготовить обучающихся к выбору специальности, это в том числе такие направления как "Ты - предприниматель", "Юрист - консультант", "Профессионалы будущего".