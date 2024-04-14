Куда поехать на майские: идеи бюджетных путешествий

Майские праздники всегда дарят возможность отправиться в небольшое путешествие. Самое трудное – определиться с маршрутом. В помощь тем, кто мечтает провести длинные выходные в качестве туристов, предлагаем универсальную подборку. В ней – варианты наиболее популярных и недорогих направлений для авиаперелетов, а также для поездок на автомобиле или на поезде. Поехали!

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На машине: Калуга, Тверь, Владимир

Тому, кто предпочитает передвигаться на автомобиле, стоит обратить внимание на города, расположенные недалеко от столицы. Например, Калуга. Всего четыре часа в пути – и вы на месте. Средняя цена ночи в отеле на майские праздники здесь составляет три тысячи рублей. Приехать в этот город стоит ради живописных видов на Оку и уникальной «космической» истории. Калугу не случайно называют «колыбелью российской космонавтики», так что посещение дома-музея Циолковского и Планетария – обязательно. А еще, оказавшись в Калужской области, невозможно не заехать в деревню Никола-Ленивец, где расположен самый большой арт-парк Европы.

Если стартовать из Москвы в северо-западном направлении, то через пару-тройку часов можно оказаться в Твери. Это еще один популярный туристический маршрут для любителей автопутешествий. Средняя цена ночи в местном трехзвездочном отеле – 2,5 тысячи рублей.

Древний русский город покоряет старинными улочками, домами с расписными ставнями, изобилием церквей и соборов. Сначала можно посетить Императорский путевой дворец, где останавливались царские семьи и великие писатели, затем стоит прогуляться по Ботаническому саду и по набережной Степана Разина. А необычные экскурсии в Музее козла и Музее тверского быта удивят даже бывалых туристов.

На востоке от столицы расположен город, который по праву считается одним из самых древних в России. Владимир называют воротами Золотого кольца и жемчужиной традиционного русского зодчества. Здесь расположены уникальные историко-архитектурные памятники 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор и Золотые ворота включены в список мирового наследия ЮНЕСКО. Стоимость размещения в трехзвездочных гостиницах на майские праздники во Владимире начинается от двух тысяч рублей в сутки.

На поезде: Санкт-Петербург, Казань, Волгоград

Одно из самых популярных направлений для жителей столичного региона – Санкт-Петербург. На поездах из Москвы сюда приезжают чаще, чем куда-либо еще. Стоимость билета стартует от 2,5 тысяч рублей, а проживание в отеле категории «три звезды» в период майских праздников составляет около четырех тысяч рублей за ночь на двоих.

В городе, который не нуждается в особом представлении, от обилия экскурсионных программ просто глаза разбегаются. Петропавловская крепость, Петергоф, Дворцовая площадь, Исаакиевский собор, Васильевский остров, Кронштадт, Дворцовый мост, Смольный монастырь – и это далеко не все, ради чего приезжают в Питер туристы со всего мира.

Майские выходные – идеальное время для знакомства со столицей Татарстана. Город способен удивить путешественников самобытной культурой и яркими красками. Убедиться в этом поможет визит в главную мечеть Казани – Кул-Шариф, прогулка по Кремлевской набережной, уроки конной езды на местном ипподроме, чаепитие в музее чак-чака и многое другое. Стоимость билетов на поезд из Москвы начинается от 2,5 тысяч рублей, а номер на двоих в трехзвездочном отеле обойдется в пять тысяч рублей за сутки.

Оказаться в Волгограде на 9 мая – значит встретить День Победы в городе-герое. Здесь этот праздник имеет особое значение, и отмечают его всегда с большим размахом. В обязательную программу стоит включить посещение Мамаева кургана, комплекса «Лысая гора», Аллеи Героев и музея-панорамы «Сталинградская битва». Отдать за поездку на поезде из столицы придется от трех тысяч рублей, а суточное размещение в отеле на двоих обойдется в 3-4 тысячи рублей.

На самолете: Сочи, Калининград, Махачкала

Для краткосрочного путешествия на самолете идеально подходят туры в Сочи и Калининград. Конечно, для купального сезона еще рановато – в начале мая температура воды в Черном море обычно варьируется от +16 до +18 градусов, а Балтика и вовсе прогревается ближе к августу. Зато можно вдоволь надышаться морским воздухом и нагуляться по живописным набережным.

Улететь вдвоем в Сочи из Москвы в первых числах мая получится за 45 тысяч рублей. В стоимость включены перелеты в обе стороны и шестидневное проживание в отеле без учета питания. Те же условия при покупке тура в Калининград обойдутся дороже на 10 тысяч рублей.

Если душа просит уединения и просторных пляжных пейзажей, то лучше всего отправиться в Дагестан. В отличие от черноморских курортов, на Каспийском побережье гораздо тише и малолюднее. Купаться в первые майские дни здесь тоже еще холодновато, но неплохой альтернативой этому может стать прогулка вдоль моря босиком или экскурсия на яхте.

Помимо пляжного отдыха, Северный Кавказ предлагает огромный выбор туристических маршрутов и развлечений. Водопады и пещеры, экопарки и конные прогулки, экстремальные сплавы по горным рекам и термальные источники – эти лишь малая часть впечатлений, доступная в регионе. Прямой перелет из Москвы в Махачкалу займет всего 2 часа 45 минут. Стоимость авиабилета в одну сторону составляет примерно 15 тысяч рублей. А в интернете можно найти множество туров с разной продолжительностью и программой на любой вкус, цены на них стартуют от 25 тысяч рублей.