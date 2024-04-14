Россияне назвали сладости, которые обязательно нужно попробовать в путешествии по стране

Российские туристы перечислили любимые сладости, которые стоит попробовать, путешествуя по стране. В опросе приняли участие три тысячи человек, а его результаты представил онлайн-сервис tutu.ru.

Почетное первое место в рейтинге занял татарский чак-чак. За этот десерт из кусочков жареного теста в медовом сиропе проголосовали 15 % респондентов. Согласно легенде, он появился, когда хан Волжской Булгарии заказал на свадьбу своего сына блюдо, которое должно сохранять вкус, удивлять пришедших гостей и быть удобным для перекуса во время езды на лошади.

На втором месте – тульский пряник, покрытый глазурью, с фруктовой начинкой. За него проголосовали 9 %. Также 7 % опрошенных выбрали конфеты московских кондитерских фабрик, среди которых «Рот Фронт», выпускающая любимые многими батончики. Такое же количество голосов набрал калининградский марципан, изготовленный из смеси измельченного миндаля и сахарной пудры, пишет ria.ru.

Восточные сладости, такие как чурчхела и рахат-лукум, также попали в список любимых. Эти блюда можно попробовать не только в Армении, Грузии и Турции, но и в Краснодарском крае.

Российские туристы также назвал сибирское варенье из шишек и алтайскую кедровую халву. В рейтинг вошли и такие сладости, как конфеты, произведенные кондитерскими фабриками в Санкт-Петербурге, фрукты в шоколаде и карельское варенье из северных ягод.

Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, какие супы больше всего любят россияне. На первом месте в рейтинге – суп с лапшой, на втором грибной, а замыкает тройку куриный.