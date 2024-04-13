Рейсы из Тюменской и Курганской областей в Петропавловск отменили

Въезд в Петропавловск со стороны Тюменской и Курганской областей закрыт, все автобусы на ближайшие даты отменили. Это связано с прорывом дамбы во время паводка, пояснили URA.RU в справочной службе Тобольского ПАТП.

«Да, 14 апреля автобуса не будет. Написано, что в связи с прорывом дамбы», — рассказала оператор.

Заехать в Петропавловск сейчас можно только со стороны Омска. В Тюмени еще остались водители автобусов, которые не могут вернуться домой из-за осложняющейся ситуации с паводком.