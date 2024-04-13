Калининград обошел Сочи в планах туристов на майские праздники

Подвели итоги опроса, размещенного в тг-канале «Крыша ТурДома» 11 апреля: «Куда бы вы поехали / поедете по России на майские праздники?» За 2 дня в нем приняло участие более 2,5 тыс. наших подписчиков.

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Самым популярным вариантом стали поездки в Санкт-Петербург, их выбрали 9%.

Интересно, что Сочи (7% голосов) лишь на третьем месте в планах туристов. Южный курорт обошли не только северный Питер, а и самый западный город России, Калининград, куда собираются 8% участников опроса. Возможно, сказывается тот факт, что длинные майские выходные перемежаются 5 рабочими днями, далеко не у всех есть возможность взять отгулы. Вероятно, туристы предпочитают более продолжительный отдых в Сочи, к тому же купание в море в начале мая не гарантировано – вода, скорее всего, еще не прогреется.

В комментариях к посту с опросом наши подписчики добавили свои варианты поездок по России на майские праздники. Четырежды упомянут Дагестан, названы также Ярославль, Суздаль, Псков, Астрахань, Екатеринбург и даже, казалось бы, не самый популярный у туристов Брянск.

40% выбрали вариант «Останусь дома». Кстати, доля давших такой ответ сократилась по сравнению с предыдущим опросом, проводившимся 3 днями ранее, – тогда провести длинные выходные дома или на даче намеревались 52%. Видимо, ближе к праздникам желание отправиться в поездки усилилось.

Ранее мы писали о том, какие зарубежные направления туристы выбирают для отдыха на майские.