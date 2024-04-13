В Госдуме оценили перспективы введения туристического налога

В вопросе введения повсеместного туристического налога вместо курортного сбора существует множество ньюансов, которые необходимо обсуждать. Об этом рассказала в беседе со «Звездой» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

По словам, Натальи Костенко, есть ряд вопросов: не ясно, кто будет являться сборщиком этого налога, и не будет ли это дополнительной нагрузкой на субъекты, работающие в туризме.

«Все-таки налоговый сбор - это несколько иное, чем сбор туристический. Это означает, как минимум, что обязательным администратором точно будут туристические объекты, скорее всего размещение», - рассказала Костенко.

Эксперт отметила, что в вопросе введения туристического сбора большая гибкость дана регионам, которые участвуют в эксперименте. Она привела в пример полуостров Крым, который сразу отказался от участия в эксперименте. Другой регион - Ставропольский край сразу ввел максимальную сумму и хочет ее повышать. На примере Краснодарского же края, такой сбор вводился поэтапно.

«С другой стороны, если мы говорим о прекращении формата эксперимента и введении его на территории всей страны, то наш комитет проводил такой опрос: большинство регионов хотят развивать туризм, и если они хотят его развивать, то, конечно, они хотят такой туристический сбор у себя иметь», - объяснила Костенко.

Тем не менее, по словам заместителя председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, никаких заявок со стороны Минэкономразвития на обсуждение этой тематики у ГД РФ нет.

Курортный сбор ввели в России в качестве эксперимента три года назад и зарекомендовал себя, в частности, в Ставропольском крае, где за 2023 год удалось собрать около миллиарда рублей. Средняя сумма курортного сбора - от 10 до 50 рублей на человека в сутки.

Позднее у «Ведомостей» появилась информация, что власти собираются заменить курортный сбор туристическим налогом. Отмечалось, что такой законопроект о его распространении на всю страну и передаче в ФНС внесут в Государственную думу весной.