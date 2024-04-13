Аэропорт города Иваново приостановил работу из-за обновления сертификата. Об этом сообщается на сайте авиагавани.

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Аэропорт закрыли 13 апреля. В управлении заявили, что закрытие связано с обновлением сертификата на аэродром.

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы процесс получения нового сертификата был выполнен в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что в период временной приостановки полетов все запланированные рейсы будут отменены. Для возврата билетов организация предложила пассажирам обратиться в авиакомпании Nordwind и «Азимут», занимающеся перевозками в Иваново.

«Иваново» — аэропорт федерального значения, обслуживающий одноименный город. Он расположен в семи километрах к юго-западу от центра Иваново. Из аэропорта есть рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды.