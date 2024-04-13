Аэропорт "Иваново" приостановил работу

С субботы, 13 апреля, аэропорт Иваново приостановил свою работу на неопределенный срок. Это связано с обновлением сертификата на аэродром. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

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Все запланированные рейсы, прилеты в Иваново и вылеты из него, на время приостановки работы авиагавани будут отменены. Пассажиры могут обратиться в представительства авиакомпаний по вопросам возврата билетов или получения дополнительной информации.

— Мы прилагаем все усилия для того, чтобы процесс получения нового сертификата был выполнен в кратчайшие сроки. Безопасность наших пассажиров и качество предоставляемых услуг являются приоритетными для нас, — передает сайт аэропорта Иваново.

В июне 2023 года в аэропорту Минеральных Вод временно остановили прием и выпуск воздушных судов. Такое решение было принято из-за разрушения бетонной плиты на среднем участке взлетно-посадочной полосы. Позднее дефект был исправлен, и авиагавань возобновила работу.

С 2022 года в столичном аэропорте Шереметьево приостановлено движение межтерминальных поездов, на котором пассажиры могли добраться из терминалов D, E, F до терминалов B и C. В качестве альтернативы пресс-служба авиагавани предложила добираться до терминалов B и C «Аэроэкспрессом».