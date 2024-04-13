Число поездок иностранных туристов в РФ выросло на 43%

Число поездок иностранных туристов в Россию в январе - марте 2024 года увеличилось на 42,96% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 2,03 млн, следует из данных Росстата.

За январь - март 2023 года было зафиксировано 1,42 млн турпоездок иностранцев в Россию, за тот же период 2022 года - 1,41 млн. В прошлом году въездной турпоток превысил отметку в 2 млн поездок по итогам первых четырех месяцев, а в целом за год составил 8,21 млн.

Лидерами по турпотоку в РФ без учета стран СНГ стали Абхазия (750 тыс. поездок), Китай (477 тыс.), Монголия (287 тыс.), Южная Осетия (169 тыс.) и Грузия (117 тыс.) Среди стран Евросоюза больше всего поездок зафиксировано из Эстонии (107 тыс.), Германии (98 тыс.) и Финляндии (66 тыс.).

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездном туризму Александр Мусихин сообщил, что организованный турпоток иностранцев в РФ в 2024 году может вырасти в три-четыре раза по сравнению с прошлым годом во многом благодаря запуску электронных виз и безвизового туробмена с Китаем и Ираном.

По оценке АТОР, прирост туристического потока произойдет в основном за счет стран Азии.

В 2024 году также планируется запустить групповой безвизовый туробмен между Россией и Индией. Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в интервью ТАСС сообщал, что первые поездки могут состояться уже в третьем квартале 2024 года. Кроме того, Россия прорабатывает полную отмену виз для граждан Мьянмы, Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии и Малайзии.