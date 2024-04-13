Где россияне планируют отдыхать этой весной и летом

В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT, что в лидерах по внутрироссийским направлениям этой весной Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская область, Москва, Подмосковье, Казань и Карелия.

© РИА Новости

В преддверии майских праздников также отмечается положительная динамика бронирования туров в Крым и на Северный Кавказ, добавили в организации.

«Говоря о международных направлениях, приоритет отдают соседям: Белоруссии, Абхазии, Казахстану, Армении. По-прежнему в тренде остаются Турция, Таиланд, Шри-Ланка, Египет и ОАЭ», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, по словам экспертов, раннее бронирование — это тренд последних двух лет.

«Если сравнивать 2024 год с предыдущим, рост 30% внутри страны. Если говорить по зарубежным направлениям — более чем на 70% поднялось количество заявок бронирования на летний период», — добавили специалисты.

Отмечается, что значительно вырос спрос и на летнее бронирование в разных регионах России.

«Среди южных направлений для путешествий россияне выбирают Сочи, Анапу и Геленджик. Кроме того, спросом пользуются Мурманская область, Северная Осетия и Камчатский край», — рассказали в «Турпомощи».

Среди зарубежных направлений традиционно Турция, ОАЭ, Таиланд, Белоруссия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Мальдивы, Куба и Шри-Ланка.

В свою очередь, аналитики Туту.ру отметили, что больше всего авиабилетов на предстоящие майские праздники оформляется в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды.

«Доля пассажиров в столицу — 14,3%, в Санкт-Петербург — 10%, в Сочи — 9,1%, в Калининград — 5,7%, в Минеральные Воды — 4,7%. Путешественники также полетят в Екатеринбург, Казань, Махачкалу, Красноярск и Новосибирск», — добавили эксперты.

При этом в списке конкретных направлений на первом месте оказался маршрут Москва — Калининград, поделились в сервисе.

Отмечается, что в прошлом году он также был на первом месте, а вторую позицию сохранило направление Москва — Сочи.

«Из зарубежных направлений у самостоятельных путешественников сейчас наиболее популярны Узбекистан, Белоруссия, Турция, Азербайджан и Казахстан», — заключили представители компании.

Ранее представители туриндустрии рассказали RT, какие зарубежные и отечественные направления популярны среди российских путешественников на 23 Февраля и 8 Марта.