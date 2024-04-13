Пятигорск планирует за 10 лет довести долю премиального сектора туризма до 25%
Власти Пятигорска планируют довести долю премиального сектора туризма до 25% к 2035 году. Пока этот показатель составляет всего 6%.
«Сегодня в Пятигорске находится всего лишь одна пятизвездочная гостиница и несколько четырехзвездочных отелей. Наш город-курорт с деловыми поездками посещают требовательные гости, которые желают останавливаться в отелях премиум-класса. На сегодня доля премиального сектора туризма в Пятигорске составляет 6%, мы планируем довести эту долю до 25% к 2035 году. Уже намечены проекты по строительству новых отелей, инвесторы приступили к их реализации», — сообщила ТАСС заместитель главы администрации Пятигорска Виктория Карпова.
По ее данным, в районе Новопятигорского озера запланировано строительство пятизвездочного отеля с большим бассейным комплексом «Волшебный Николас». Комплекс будет рассчитан и на отдых выходного дня.
«Мы хотим расширить в Пятигорске сегмент премиум-туризма. Еще один проект у нас реализуется в районе Верхнего рынка, там планируют построить гостиницу. Губернатором Ставропольского края уже приняты решения о выделении земельного участка под него. Применяются муниципальные меры поддержки по снижению арендной платы земли», — добавила замглавы администрации.