В Волгоград на туристическом поезде прибыли 500 юных путешественников

13 апреля в Волгоград на туристическом поезде прибыли свыше 500 юных путешественников в рамках проектов «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний. Главный урок истории».

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Участников второго в 2024 году железнодорожного круиза встретили на вокзале Волгоград-I. Ребятам рассказали о достопримечательностях региона, ярких фестивалях и проектах, которые планируется реализовать, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Для юных туристов подготовлена обзорная экскурсия по Волгограду, в том числе посещение музеев и мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Сопровождать гостей из Тольятти будут волонтеры сферы гостеприимства.

Благодаря реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» подобные туры в Волгоградскую область проводятся регулярно. С начала 2024 года с достопримечательностями города-героя познакомились уже около 1000 путешественников.

Отметим, что губернатор Андрей Бочаров обозначил туризм как одну из точек роста экономики Волгоградской области. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе развивается инфраструктура, создаются новые турпродукты. Сейчас разработаны 285 одно- и многодневных маршрутов, из которых 174 проходят по территориям муниципальных районов, еще 40 имеют патриотическую направленность.