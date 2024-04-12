От тесноты на пляжах Сочи и Анапы туристам советуют спасаться в горах

Несмотря на то что к туристическому сезону в Краснодарском крае будет подготовлено 576 пляжей, власти прогнозируют, что они, как обычно, будут переполнены, и предлагают туристам другой вариант отдохнуть – отправиться по пешим маршрутам. Краевое правительство, по словам заместителя губернатора Александра Руппеля, этому вопросу уделяет большое внимание.

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«Мы продолжаем развивать пеший туризм как альтернативу пляжному отдыху, потому что сейчас пляжи у нас очень востребованы – там, как говорится, камню некуда упасть. Сейчас у нас 191 пешая туристическая тропа общей протяженностью почти 4000 км. В этом году проведем работы еще на 40 маршрутах и увеличим общую протяженность еще на 500 км», – сказал чиновник на совещании в Тыве, посвященному предстоящему курортному сезону.

Что это за маршруты и в каких местах они проходят, Александр Руппель не уточнил, но выбор большой. Можно, например, отправиться через горы к морю по «красивейшим местам» Кавказского заповедника, провести время в лесном лагере в Сочинском национальном парке, пройти из поселка Псебай до Красной Поляны или совершить активный тур по Апшеронскому району. Водопады, гроты, пещеры и живописные скалы по ходу движения обеспечены. Семидневный тур обойдется в 20–50 тыс. руб.

Мнения читателей нашего телеграм-канала «Крыша ТурДома» по отношению к пешей альтернативе разделились. Кто-то поддержал активность властей в этом вопросе.

«Да уж лучше горы, чем краб на рыбе», – написал один из подписчиков, вспомнив, вероятно, фото переполненных пляжей Анапы.

А вот еще мнение:

«Почти каждый год ездим на “Розу Хутор” и Красную Поляну и ходим там по пешим тропам, очень классно!»

Однако нашлись и критики.

«А смысл тогда куда-то ехать? У каждого дома найдутся интересные пешие маршруты, и гораздо дешевле», – высказался читатель.

Правда, ему тут же возразили: не у всех дома есть горы.

В любом случае, учитывая высокий и устойчивый спрос у российских туристов именно на пляжный отдых в Сочи, Анапе, Геленджике и других местах, горы побережье все-таки не заменят. Хоть и «краб на рыбе, зато море теплое, и всего в двух шагах.