В селе Свердловской области по инициативе школьницы развивают агротуризм

На территории села Сажино (Артинский район Свердловской области), где ранее запустили крупную молочно-товарную ферму, развивают агротуризм. Идея маршрута в сельскую местность принадлежит ученице агрокласса Сажинской школы Ксении Дунаевой. Предложение нашло отклик со стороны бизнеса, рассказали в пресс-службе холдинга «Деловой дом на Архиерейской» (ДДА).

© РИА Новости

«Школьница смогла придумать и реализовать маршрутную программу для детей и взрослых. Она включает в себя посещение фермы, знакомство с техникой, общение со специалистами молочного комплекса, вождение трактора и дегустацию продукции. Проект вызвал интерес как у взрослых, так и у школьников. Ферму уже посетили более 120 гостей. Решили поддержать и масштабировать эту работу», — отметил исполнительный директор ООО «Ударник» (входит в холдинг ДДА, управляет фермой в Сажино) Ильнар Насыбуллин.

Развитие проекта займет несколько лет, а внедрение идеи будет поэтапным. Планируется создание спортивных и исторических троп, организация глэмпинга и рекреационных объектов. Туристов будут знакомить с историей села и его жизнью. Проект реализуют на средства агропредприятия «Ударник» и федерального гранта.

По словам шоумена Александра Царикова, выступающего консультантом по внедрению проекта, сельские территории с богатой историей — это отличная площадка для создания арт-резиденций художников, а также способ сохранения уральской идентичности.

Агроклассы создаются в регионах УрФО по инициативе агроинвестора Алексея Боброва. Дети из отдаленных населенных пунктов получают возможность обрести расширенные знания и практический опыт, чтобы в дальнейшем сделать свой вклад в развитие села.