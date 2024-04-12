Тюменская область вошла в топ-10 самых популярных направлений у туристов

Регион стал одним из лидеров по числу поездок в прошлом году. Тюменская область заняла 7-е место по итогам 2023 года, однако за первые месяцы 2024 достигла 5-й позиции.

«Отдых в нашем регионе все больше ассоциируется у путешественников с оздоровлением и перезагрузкой на термальных минеральных источниках, а также с богатым историческим наследием древней столицы Сибири – Тобольском», – отметила директор департамента потребительского рынка и туризма региона Мария Трофимова.

В инфоцентре правительства отмечают, что Тюменская область привлекает не только обычных туристов. Местные достопримечательности, термальные источники и другие «визитные карточки» интересуют и деловых путешественников. В новогодние праздники регион принял более 200 тысяч туристов из других уголков страны. Многие гости приехали ради местных источников.

В прошлом году тюменские власти поставили цель привлечь в регион 3,5 млн туристов. В перспективе турпоток в Тюменскую область хотят увеличить до 7–8 млн гостей в год.