Для тех, кто желает окунуться в атмосферу былых времен и прочувствовать дух железнодорожных путешествий начала ХХ века, на Урале есть отличная возможность – уникальный туристический ретропоезд «Уральский экспресс».

Стилизованный под старинный поезд состав выполняет регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург - Шувакиш - Верхняя Пышма. Часть пути паровоз преодолевает на настоящей паровой тяге, создавая непередаваемую атмосферу прошлого века - стук колес, клубы пара и гудки на станциях.

Город в России, который стоит посетить каждому путешественнику

Ретропоезд уже успел стать одной из главных туристических достопримечательностей Урала. Спрос на поездки настолько высок, что билеты лучше бронировать заранее, особенно в период летнего сезона.