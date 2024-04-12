Эксперт прокомментировал идею о замене курортного сбора туристическим налогом

В правительстве России, в частности по линии Минэка и Минфина, обсуждается идея заменить курортный сбор, который введен в качестве эксперимента в нескольких регионах, туристическим налогом. При этом администратором будет выступать ФНС, а не средства размещения, как в случае курортного сбора. Предполагается, что Госдума рассмотрит вопрос в весеннюю сессию, и он может быть принят еще до того, как завершится эксперимент по курортному сбору, то есть до 31 декабря 2024 года.

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Сейчас, по информации источников газеты «Ведомости», обсуждается две концепции нового механизма. По одной из них налогооблагаемой базой будет номерной фонд коллективных средств размещения. Однако более вероятно, что остановятся на второй концепции. Она предполагает, что ставка налога будет составлять 3% от стоимости размещения, причем туристы увидят эту наценку в счете от отеля, при бронировании номера на агрегаторе и т. д. Пока в министерствах идут дискуссии, на каком из двух вариантов остановиться.

В отличие от курортного сбора, который действует лишь в нескольких субъектах федерации, туристический налог предполагается распространить на всю страну. Средства обещают пустить на развитие туристско-рекреационной инфраструктуры.

Не исключено, что новшество возникло в качестве реакции на практику применения курортного сбора. Оценки этого механизма, действующего с 2018 года, неоднозначные. С одной стороны, руководители регионов, где взимается курортный сбор (Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус»), высказываются одобрительно. Так, по словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, за 5 лет эксперимента в бюджет региона поступило около 1,8 млрд руб. А в Краснодарском крае только в прошлом году сумма поступлений составила 740 млн руб.

Однако со стороны бизнеса эксперимент неоднократно подвергался критике. Во-первых, фактически в «серой» зоне остаются владельцы квартир и апартаментов, которые сдаются туристам, – далеко не все из них взимают с постояльцев курортный сбор (и соответственно, не платят в бюджет). А значит, они находятся в заведомо более выигрышном положении на рынке, чем отели и прочие крупные коллективные средства размещения. Последние же, в свою очередь, вынуждены нести дополнительные расходы на администрирование. Как подсчитали в объединении «Опора России», издержки могут составить 19% от собранных средств (для отеля на 400 номеров). Во-вторых, сомнению подвергалась прозрачность механизма сбора и распределения полученных средств.

Подобные проблемы вряд ли исчезнут, если курортный сбор заменят туристическим налогом. Единственный плюс для отелей, о котором можно сегодня предположить, – это то, что они избавятся от расходов на администрирование, которые возьмет на себя ФНС. Однако в графе минусов по-прежнему останется пробел с регулированием серого рынка, а, кроме того, ни один новый налог не приводил к удешевлению продукта или услуги. Так что туристам стоит ожидать очередного роста цен.

«У нас “серая” зона в туризме больше легального рынка! Пока мы это не поменяем, а поручения по этому вопросу до сих пор не исполнены, мы заложники того, что платить за все опять придется добросовестному бизнесу и туристу», – полагает независимый эксперт Алексей Кожевников.

И, возможно, главное – всей этой суеты с курортным сбором и новым налогом можно было бы избежать, если бы муниципалитетам доставалась львиная доля налогов от гостиниц и санаториев: хватило бы и на ремонт лавочек, и на строительство туалетов, и на уборку мусора, который оставляют после себя туристы, и на многое другое. Сейчас же, как отмечает руководитель Центра стратегических разработок Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян, «муниципальные бюджеты получают 50 копеек с каждых 100 рублей, которые гостиницы и санатории на его территории платят в бюджетную систему России».

В начале апреля мы написали, что владельцы квартир в Санкт-Петербурге не торопятся взимать с туристов курортный сбор. В реестре операторов пока около 600 объектов, хотя средств размещения гораздо больше.