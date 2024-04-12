Почему отдыхать в Сочи лучше не в сезон, а весной или осенью

В район большого Сочи лучше всего ехать в апреле и мае, а также в сентябре-октябре. В этом году я отдыхала в начале апреля в Сириусе, и мне очень понравилось. В разгар же летнего отпускного сезона здесь очень жарко и дорого, а сервис страдает из-за наплыва людей.

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В последние годы в Сочи я отдыхаю именно в районе Имеретинской долины - сейчас это федеральная территория Сириус. Он близко к аэропорту (до любого отеля на такси 20-30 минут). Море в Сириусе значительно чище, чем в Центральном Сочи (рядом граница с Абхазией). Есть 7-километровая набережная с тротуаром для пешеходов и отдельной велодорожкой с видом на море и горы. Гулять и кататься одно удовольствие. Но начиная со второй половины июня и до конца августа здесь не протолкнуться.

Итак, плюсы отдыха в межсезонье в Сочи и Сириусе, или почему в пик сезона сюда ехать не стоит. Выделю три главных фактора.

Погода

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В апреле ветровка или утеплённая жилетка ещё необходимы. Особенно когда поднимается ветер или солнце уходит.

В Сочи субтропический климат, это значит, что летом стоит адская жара, а вот весной, осенью и частично зимой бывает солнечно и приятно. Могут быть дожди, но в целом климат мягкий.

Например, в этом году весь февраль в Сочи было примерно +17. Но даже при +12 февраль в этой части России бывает удивительно хорош - без серости, слякоти, гуляй себе и любуйся на пальмы, чистое небо, море и горы.

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Отдыхающие активно катаются на велосипедах.

Купаться в феврале и марте еще холодно. Начиная с апреля в море заходят самые смелые. В этом году я отдыхала в Сириусе с 6 по 10 апреля. В солнечные дни народ активно загорал на пляже, но купались немногие. "Ну, как водичка?" - спрашивает муж у выходящей из моря жены. "Холодная!" - бодро отвечает она. В мае вода будет теплее и людей в море побольше.

В конце мая-начале июня солнце уже печёт. Оставаясь на пляже после 11.30 можно быстро обгореть. Да и просто гулять начиная с полудня из-за жары уже не очень комфортно. Так что если вы любите бродить по берегу и дышать морским бризом - лучше выбирать для поездки весну или осень.

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Многие приезжают на отдых с домашними питомцами.

Цены

Надо иметь ввиду: чем выше горячий сезон - тем выше цены. На всё. Аренда зонтиков, лежаков, велосипедов, сапбордов, даже стоимость шарика мороженого в будочке на набережной - летом все будет сильно дороже.

В апреле в солнечные дни уже можно загорать.

Рассмотрим главные статьи расходов - жилье и авиабилеты.

В прошлом году я отдыхала в Сириусе в самом начале июня. Номер в отеле обошелся мне примерно вдвое дешевле, чем если бы я приехала сюда в начале июля, и втрое дешевле, чем в середине июля и августе.

В апреле этого года за проживание в апартаментах с кухней в 5 минутах от моря я заплатила 20 тысяч рублей (четыре дня - 5 тысяч рублей за ночь). А теперь сравним с ценами на другие даты. В июне те же самые апартаменты на тот же срок обойдутся уже втрое дороже - 60 тысяч (15 тысяч за ночь), а в июле и августе - в 70 тысяч (17,5 тысячи рублей за ночь). В сентябре за четыре ночи просят 56 тысяч рублей (14 тысяч за ночь) - в бархатный сезон цены еще в целом держатся, но уже начинают снижаться.

Самолетов в Сочи летает очень много. Поэтому разброс цен на авиабилеты не такой впечатляющий, как на жилье. Однако межсезонье хорошо тем, что можно ловить скидочные акции авиакомпаний и слетать за 10 тысяч рублей в обе стороны, а то и дешевле. Без акций билеты из Москвы до Сочи туда-обратно в среднем обойдутся в 15-20 тысяч в апреле-мае, в 20-25 тысяч рублей в июне-августе. В сентябре можно слетать за 15 тысяч рублей, в октябре за 11 тысяч рублей.

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В окружении пальм приятно кататься на электросамокатах. Особенно вокруг Олимпийских объектов. Только на набережную с ними нельзя.

Настроение

Мой опыт путешествий однажды подсказал мне: все, что я люблю, в сочинских местах доступно не в сезон.

Например, я люблю двигаться, а не сидеть в номере под кондиционером с 12.00 до 16.00, ожидая, когда спадет жара. Весной и осенью в Сириусе комфортно гулять по набережной в любое время. А если пойдет дождь - можно спрятаться в каком-нибудь ресторанчике.

Люблю кататься на велосипеде, дыша морским воздухом и не боясь каждую минуту наехать на бегающего ребенка. В межсезонье детей в курортных местах мало, а прокат велосипедов развит и работает как часы. Цены разумные: аренда велосипеда на час - 200 рублей, на день - 500 рублей.

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На набережной Сириуса можно встретить самый разный велотранспорт.

Арендовать sup-board на пляже в апреле можно за 1000 рублей в час, а в пункте проката инвентаря в 500 метрах от пляжа - за 400 рублей в час (или за 1200 рублей в день).

© Российская газета

Первые пункты проката сапов появляются на пляже уже в начале апреля.

Утром люблю посидеть с чашечкой кофе на открытой веранде. Вечером - взять пиццу на вынос и поужинать прямо на берегу. Так вот, аренда пуфика на пляже в апреле стоит 250 рублей в час, в сезон цены вдвое-втрое выше. Плюс в разгар сезона и кофе, и пиццу можно ждать очень долго, а качество сочинского сервиса (и без того, как известно, невысокое) из-за наплыва посетителей падает.

© Российская газета

На берегу развита аренда пуфиков - в них уютно читать книжку или ужинать у самого моря.

Люблю экскурсии без пробок, развлечения без очередей, кадры природы без толп отдыхающих, тишину и покой. Например, в Сочи есть Диснейленд ("Сочипарк"), но уже в июне на каждый аттракцион нам с сыном пришлось отстоять невозможные очереди, а в апреле их нет.

© Российская газета

Когда море спокойно - люди выходят на сап-досках.

Каждое такое "люблю" создает нужное для настоящего отдыха настроение. Когда ты ни за что и ни с кем не борешься, а получаешь от жизни то, что заслужил (хотя бы на время отпуска). Символична сама этимология слова "отдохнуть" - перестать задыхаться, то есть не умереть, остаться живым.

© Российская газета

Галечный пляж Сириуса в начале апреля - без шезлонгов, но с пуфиками и качелями.