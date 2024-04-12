В Дагестане отели на летний период забронированы в среднем на 45%

В Дагестане на предстоящий летний туристический сезон забронировано 45% мест размещения. Продажи туристических услуг в регионе выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.

«Рост продаж туристических услуг в Республике Дагестан по сравнению с прошлым годом составил в среднем на 20%. <> Согласно обратной связи от представителей средств размещения, бронирование на период туристического сезона на сегодняшний день составляет примерно 45%», — сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов в ходе селекторного совещания с регионами РФ по подготовке к летнему туристическому сезону под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Его слова передает ТАСС.

По словам Решетникова, Дагестан является лидером среди российских регионов по росту туристического потока.

В регионе вдвое вырос спрос на туристические услуги, предоставляемые группам от 30 до 100 человек. Наряду с турпотоком, растет и число мест размещения. «На сегодняшний день в республике функционирует 650 средств размещения на 29 тысяч 715 койко-мест, что на 3 тысячи больше аналогического периода прошлого года», — добавил Мерданов.