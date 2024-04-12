Бронирование курортов Кубани на лето уже превысило 50%

Курорты Краснодарского края с начала 2024 года уже посетили на 11% больше отдыхающих, чем в тот же период годом ранее, бронирование отдыха на побережье Черного моря на летний высокий сезон достигло 55%, рост турпотока за лето ожидается в пределах 10%. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель в ходе селекторного совещания с регионами РФ по подготовке к летнему туристическому сезону.

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«С начала года приняли уже почти 2 млн человек - это на 11% больше, чем в прошлом году. С мая по август мы планируем принять более 12 млн человек, это на 10% больше, чем годом ранее. На летний период номерной фонд Черноморского побережья забронирован уже сейчас на 55%, Азовского - на 25%. В этом сезоне гостей встретят 10,9 тыс. объектов общей вместимостью более 260 тыс. номеров», - сказал Руппель.

Он добавил, что только в горном кластере Сочи в предстоящем сезоне будут работать 11,5 тыс. номеров для гостей, их загрузка ожидается на уровне 80%, что на 15% больше, чем годом ранее. Для туристов в Краснодарском крае этим летом в целом будут открыты 576 пляжей.

Что касается предстоящих майских праздников Руппель добавил, что курорты региона планируют принять 600 тыс. отдыхающих, при таком показателе турпоток возрастет на 20% к уровню 2023 года. Планируемая загрузка Черноморского побережья составит 75%, азовского 40%, предгорных и горных зон - 65%.

По итогам 2023 года курорты Кубани посетили 18,6 млн человек, что является историческим максимумом для региона. В последние годы на Кубани активно развивается событийный туризм.