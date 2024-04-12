Проверку пассажиров алкотестерами назвали глупостью

Чтобы решить проблему инцидентов в полетах с гражданами в состоянии сильного опьянения, нужно перестать продавать алкоголь в аэропортах, отметил в эфире НСН Виктор Горбачев.

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Если ввести в аэропортах проверку пассажиров на опьянение с помощью алкотестеров, то аэропорт или авиакомпании разорятся, заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» сообщили, что пассажиров, которые приняли большую дозу алкоголя перед посадкой в самолет, предложили выявлять с помощью алкотестеров. С таким предложением к министру транспорта Виталию Савельеву обратился глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Среди причин он назвал участившиеся инциденты в полетах с гражданами в состоянии сильного опьянения. Горбачев назвал инициативу глупостью.

«Это абсолютно нереальная вещь. Представьте, на рейс выходит в среднем 150-180 человек... Где они будут проверять, перед входом в аэровокзал, в зону ожидания или при посадке на воздушное судно? При этом тогда нужно будет закрыть все буфеты в аэропорту, потому что в них продается алкоголь. Также есть пивные рестораны, где люди, ожидая рейс, могут выпить. Сколько нужно наконечников для алкотестера, по каждому рейсу нужно закупать по 200 наконечников? Мы разорим аэропорт или авиакомпанию! Это глупости. Это же не человек, который садится за руль или за штурвал воздушного судна. Для того, чтобы решить проблему, перестаньте тогда продавать алкоголь», – сказал Горбачев.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции сняли с авиарейсов более двух тысяч дебоширов в 2023 году, больше половины из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. В эфире радиостанции «Милицейская волна» начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин отметил, что из общего числа задержанных 62 человека были привлечены к уголовной ответственности и порядка двух тысяч к административной, передает «Радиоточка НСН».