Составлен топ «инопланетных мест» России

Результаты опроса составили рейтинг «инопланетных» мест, в котором Романцевские горы заняли второе место в списке, привлекая 23% опрошенных. Это место, расположенное в Узловском районе Тульской области, стало одним из самых популярных среди тех, кто ищет необычные пейзажи.

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В топ также попали другие удивительные места, такие как Долина Гейзеров на Камчатке и Марсианские горы республики Алтай. Эти места вызывают ассоциации с пейзажами других планет и привлекают туристов своей неповторимой атмосферой.

Карьер огнеупорных глин «Уральский марс» в Богдановиче, Свердловской области, оказался на четвертом месте.

Этот опрос отражает интерес россиян к уникальным местам внутри страны, особенно в контексте изменений в туристической индустрии из-за пандемии. Возможность открытия для себя «инопланетных» ландшафтов прямо здесь, на Земле, становится особенно привлекательной, когда многие традиционные туристические направления становятся недоступными или слишком дорогими.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае туристов ждет очень необычный отдых. Также россиянка рассказала об особенностях отдыха в Абхазии. А еще горнолыжные курорты Сибири стали посещать на 94% чаще.