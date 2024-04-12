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Названы места, где в России можно наблюдать за звездами

Этот вид путешествий становится всё более популярным, и новые маршруты привлекают все больше любителей астрономии и космоса. Вот эти пять направлений:

Названы места, где в России можно наблюдать за звездами
© unsplash
  1. Монастырщино, село в Тульской области, близко к Куликову полю. Это место часто посещают любители астрономии для наблюдения за звездами.
  2. Нижний Архыз в Карачаево-Черкессии, где находится крупнейшая в России обсерватория для изучения глубокого космоса. Посетить ее можно по предварительной записи.
  3. Октябрьский в Татарстане, где также расположена обсерватория, защищенная от городской засветки и оснащенная современным оборудованием.
  4. Кенозерский национальный парк в Архангельской области. Его удаленное расположение позволяет наслаждаться яркими звездами и Млечным Путем.
  5. Обсерватория в деревне Новошихово Московской области, которая проводит просветительскую деятельность, принимая посетителей на Днях открытых дверей.

Ранее был составлен топ «инопланетный мест» России. Также на МКС поздравили россиян с Днем космонавтики. А еще школьники Якутии планируют запустить в космос спутник.

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