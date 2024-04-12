На Алтае турпоток курорта "Манжерок" в зимний сезон вырос более чем в 1,5 раза

Курорт Сбера «Манжерок» с самым большим отелем премиум-класса в Сибири в зимнем сезоне 2023-2024 годов принял рекордное число туристов, курорт посетили 210 тыс. человек, это на 56% больше показателей 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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«Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» побил собственный рекорд по числу гостей в зимнем сезоне 2023/2024. За этот период здесь побывало более 210 тыс. любителей активного отдыха в горах, это на 56% больше, чем в 2023 году», - сообщили в пресс-службе, добавив, что зимний сезон начался в ноябре 2023 года и завершился 7 апреля 2024 года. Продолжительность сезона катания составила 150 дней.

В данный момент общая протяженность горнолыжных трасс на курорте превышает 30 км, в течение двух лет ее увеличат до 80 км. По словам генерального директора курорта «Манжерок» Владимира Щербенина, в 2024 зимнем сезоне реализовано 170 тыс. спортивных ски-пасов, экскурсионных подъемов - 41 тыс.

«Манжерок» - всесезонный курорт на Алтае, развитием которого занимается Сбер. В июне 2023 года на курорте открылся пятизвёздочный отель на 304 номера, который стал самым большим отелем премиум-класса в Сибири. В ближайшей перспективе гостей курорта начнут принимать 12 премиальных вилл из массива сибирского кедра и панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1020 м.