Турпоток по России в 2024 году может вырасти на 8,6% по сравнению с годом ранее и достигнуть 84 млн поездок. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе селекторного совещания с регионами РФ по подготовке к летнему туристическому сезону.

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«Наша оценка на этот год - порядка 84 млн турпоездок, плюс 8,6%», - сказал он.

Министр напомнил, что по итогам прошлого года турпоток по России составил 78 млн поездок. За январь-февраль 2024 года также наблюдается опережающий рост турпотока - он вырос на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.