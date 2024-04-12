Собянин: Пляжная зона Большого Путяевского пруда в «Сокольниках» будет расширена

Пляжная зона Большого Путяевского пруда в «Сокольниках» будет расширена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

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«Парк «Сокольники» – излюбленное место отдыха москвичей, только за прошлый год его посетили более 27 млн человек. <...> Начиная с 2024 года мы приступаем к благоустройству и реабилитации парка, реализовать которые планируем в три этапа», – анонсировал он.

Работы начнутся с окраин природной части парка, захватив также два входа, которые расположены вблизи жилых районов. В границы проведения работ попадает участок между ул. Сокольнический Вал, Митьковским проездом, Поперечным и 2-м Лучевым просеками, а также часть территории, ограниченная Поперечным и 3-м, 4-м Лучевыми просеками и железнодорожной веткой Ярославского направления. Общая площадь – более 88 га.

Обновятся прогулочные маршруты, освещение, детские и спортивные площадки, лавочки, беседки, перголы. Оборудование, которое находится в удовлетворительном состоянии и отвечает нормам безопасности, трогать не будут.

Планируется пляжа у большого Путяевского пруда, будут обновлены кабинки для переодевания, душевые, спасательная вышка, будут установлены навес, лавочки, шезлонги и урны. Планируется создание павильона проката, в котором разместится и спасательная станция. Над водой будет организован настил. На нем запроектирован общественный павильон с кафе, летней верандой, медпунктом, туалетом и комнатой матери и ребенка.

Также в «Сокольниках» более 10 лет работает единственный в России Орнитологический реабилитационный центр и приют. Здесь выхаживают раненых и больных пернатых. А для посетителей проводят экскурсии и устраивают представления. «Ему планируем предоставить площадку большего размера, на которой будет сооружен вольер-разлеточник для птиц. К нему будет примыкать павильон, в котором разместятся административные и технические помещения. На открытой территории орнитария запроектированы присяды для соколов, индивидуальные и групповые вольеры птиц, голубятня и воронятник», – отметил мэр.

Второстепенные входы в парк будут оформлены в едином стиле, напоминающем стиль московских двориков. В рамках первого этапа планируется создать две «добрососедские» входные зоны. У входов со стороны 1-го Рижского пер. и с ул. Сокольнический Вал предполагается разместить общественный павильон с кафе, комнатой матери и ребенка и туалетом. Рядом разобьют небольшой сквер с площадками для отдыха. Здесь появятся детские площадки, спортивные зоны и пункты проката.

«В рамках второго этапа работ обновим и добавим функционал в центральной и западной частях парка «Сокольники». Основная задача – создать комфортные рекреационные зоны около водных объектов: каскадов Путяевских и Олених прудов, а также сформировать точки притяжения в менее людных частях парка. На третьем этапе обновим парадный вход и зоны вокруг выставочных павильонов», – рассказал Собянин.