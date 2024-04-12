Топ-5 направлений для летнего отдыха среди россиян

Четверть россиян планируют провести летний отпуск в поездках по России. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое было проведено специально для Москвы 24.

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В пятерку самых популярных направлений входят Краснодарский край, Крымский полуостров, Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург. Также многие планируют поездки в Дагестан, калининград, Москву, Владивосток.

Отдыхать на даче или в деревне планируют 18 процентов респондентов. В свою очередь, 15 процентов сообщили, что проведут летний отпуск дома. Поехать за рубеж собираются 7 процентов респондентов. Среди популярных зарубежных направлений — Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы.

В то же время 17 процентов опрошенных сообщили, что не собираются брать отпуск летом.

Путешественники стали чаще посещать Подмосковье — к такому выводу пришли в Мособлдуме, проанализировав данные за 2022 и 2023 годы. Турпоток увеличился почти на миллион человек, передает «360».

Самым выгодным путешествием в период майских праздников в России может стать поездка в Вологду: перелет в одну сторону составит шесть тысяч рублей, ночь в отеле будет стоить 2500 рублей. Об этом сообщило исследование OneTwoTrip.