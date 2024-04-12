Пассажиров предложили проверять на алкотестерах при посадках в самолет

Неадекватным пассажирам с признаками опьянения в ближайшее время могут предложить дунуть в трубочку прямо на гейте. Это произойдет в том случае, если Минтранс одобрит инициативу депутата Госдумы Алексея Диденко, отправившего письменное обращение министру.

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Народный избранник предлагает выдать алкотестеры сотрудникам авиакомпаний и аэропортов и дать им право в случае сомнений по поводу адекватного поведения пассажира предложить пройти освидетельствование. Не брать на борт автор идеи рекомендует тех, у кого содержание алкоголя в крови будет больше 1,5 промилле.

Выступить с такой инициативой заставили участившиеся инциденты с пьяными на борту. Из-за таких соседей не только терпят неудобства другие туристы, но и порой вынуждено сажают самолеты. Если новое правило введут, считает автор, то это еще и сократит количество конфликтов в аэропортах, так как сейчас сотрудники не допускают на рейс клиентов подшофе, исходя исключительно из собственных субъективных оценок поведения. Причем те (даже которые с трудом стоят на ногах) до последнего уверяют, что держат себя в руках. А с алкотестером будет четкое доказательство либо наличия опьянения, либо его отсутствия.

«Некоторые из граждан сейчас не попадают в самолет не из-за того, что выпили, а из-за конфликта со службами аэропорта или авиакомпании», - говорит депутат. «Да ладно, никто не пропустит такое. Есть заинтересованные люди в продаже алкоголя в барах и ресторанах в аэропорту, - обсуждают новость подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома»,- Даже если введут, это не панацея. Будут начинать пить на борту, и все равно продолжат сажать самолеты», - прогнозируют туристы.

В 2023 году с рейсов сняли 1,65 тыс. пассажиров в связи с нарушениями общественного порядка. Это почти на 14% больше в сравнении с предыдущим годом. Отметим, что чаще всего в таких случаях авиадебоширы получают минимальный административный штраф в размере 500 руб., что в дальнейшем совсем не сподвигает их пересмотреть свое отношение к поведению во время перелетов.

Ранее TourDom.ru писал, что рейс на Шри-Ланку задержался из-за нетрезвой семейной пары.