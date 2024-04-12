Приморцы выбрали топ-3 горнолыжных склона

Лидеров удалось определить по количеству туристов на горнолыжных курортах в этом сезоне. Поездки россиян на зимний отдых внутри страны с декабря 2023 по март 2024 года проанализировали специалисты МТС при помощи сервиса МТС Travel и обезличенных больших данных, сообщает ИА DEITA.RU.

© unsplash

Дальневосточники в основном выбирают для зимнего отдыха ближайшие регионы. Так, «Горный воздух» на Сахалине попал в ТОП-10 курортов по России. Интересно, что большую часть отдыхающих составили приморские лыжники и сноубордисты. Доля посетителей из Приморья составила 38,5% от всех туристов на горнолыжке. Количество поездок в соседний регион выросло на 15% по сравнению с прошлым сезоном.

Приморцы также активно выбирают для зимних активностей Камчатку. Гору «Морозная» посетило 26% жителей Приморья, а базу «Эдельвейс» 21%. Третьим в ТОПе у дальневосточников оказался горнолыжный курорт Шерегеш. Турпоток из Приморья в Кемеровскую область вырос на 25% по сравнению с 2023 годом. Таким образом, в ТОП-3 горнолыжных курортов для приморцев вошли Сахалин, Камчатка и Кемерово.

Самым популярным зимним курортом в целом для россиян стал горный кластер Сочи. Второе место заняли Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесской республике. Третье место по турпотоку в этом сезоне получила Кабардино-Балкария.

Директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева отметила, что интерес к отдыху россиян на Дальнем Востоке продолжает расти. Зимой туристов привлекают снежные склоны Сахалина и Камчатки, а летом тысячи россиян прилетают к тёплому побережью Приморья. Это подтверждает исследование МТС Travel.

«Благодаря качественной связи в популярных туристических локациях, гости могут комфортно пользоваться сервисами цифровой экосистемы МТС и на горном склоне, и на диком пляже. Это повышает туристическую привлекательность дальневосточных регионов и делает отдых более комфортным и безопасным», – подтвердила Евгения Сысоева.

Методика

Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС о поездках в 22 наиболее крупных горнолыжных курорта России. В исследовании приняли участие путешественники, покинувшие домашний регион после 1 декабря и вернувшиеся обратно до 1 апреля в 2022-2024 годах. В анализе учитывались поездки длительностью от одной до 14 ночевок, исключались частотные поездки в один и тот же регион.