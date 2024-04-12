Горному Алтаю требуется 400 млн рублей на реставрацию двух памятников архитектуры

Стоимость реставрации двух усадеб, входящих в реестр объектов культурного наследия регионального уровня в Республике Алтай, оценивается в 400 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

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Дополнительные 51 млрд рублей будут выделены в 2025-2030 годах на реставрацию объектов культурного наследия. На эти деньги в удовлетворительное состояние должно быть приведено не менее тысячи объектов. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по реализации послания парламенту.

"Значимые объекты, требующие первоочередной реставрации - усадьба купца Бодунова - здание краеведческого музея располагается в Горно-Алтайске. По предварительным расчетам, потребность в реставрации данного объекта составит более 300 млн рублей. Дом-усадьба Г. И. Чорос-Гуркина в селе Анос Чемальского района, предварительные расходы на реставрацию объекта составят порядка 100 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

В инспекции по госохране объектов культурного наследия Республики Алтай ТАСС уточнили, что всего значимых объектов, требующих реставрации, в регионе три, включая усадьбы. В отношении последнего - "Здания магазина электротоваров" (Лавка купца Тобокова) - уже проводится процедура государственной экспертизы.