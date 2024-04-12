Высокую пожароопасность спрогнозировали в одной части России

Пожароопасность четвертого и пятого классов прогнозируется во многих регионах юга европейской России, включая Ставрополье и Дагестан. Высокая вероятность возникновения природных пожаров связана с высокими температурами воздуха и отсутствием осадков.

«Пожароопасная ситуация прогнозируется на юге европейской России, всего она делится на пять классов», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, пожароопасность четвертого класса прогнозируется в ближайшие дни в Липецкой, Курской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Астраханской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике, Республике Калмыкия, в Ставропольском крае и на севере Дагестана. «А вот в Крыму <> пятый класс пожароопасности, то есть чрезвычайная пожароопасность в ближайшие два дня», — отметил он.

Вильфанд пояснил, что это связано с высокими температурами воздуха в регионах и отсутствием там осадков.