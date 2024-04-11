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В России появится новая огромная туристическая зона

В России появится новая огромная туристическая зона, которая будет работать круглый год. Об этом сообщает «Российская газета».

В России появится новая огромная туристическая зона
© РИА Новости

В рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в состав макротерритории «Большой Алтай» войдут Республика Алтай, Алтайский край и Кемеровская область. Замдиректор Института Генплана Москвы Николай Кикава рассказал, что для развития трех сибирских регионов до 2030 года предстоит учесть интересы гостей и местных жителей.

Так, пользователи сети могут зайти на платформу «Мой город» до конца апреля и предложить собственные идеи по развитию «Большого Алтая». Кроме того, разработчики также составляют такие схемы, как «Большой Урал» и «Большая Волга», «Русский Север и Арктика», «Русская Балтика» и «Восточный Юг России».

"Для всех регионов туризм открывает новые перспективы развития, служит точкой роста. Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, отдыхать стало модно в родной стране. Внутренний турпоток растет, в прошлом году он превысил допандемийный уровень и достиг 78 миллионов турпоездок, что на 21 процент больше, чем в 2022 году. Нам нужно как можно быстрее наращивать туристическую инфраструктуру, чтобы удовлетворять растущий спрос наших граждан". Дмитрий Чернышенко, зампредседателя правительства РФ

Ранее был назван лучший российский город для гастрономического туризма.

Отдых в России
Дмитрий Чернышенко
Правительство РФ