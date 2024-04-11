В России появится новая огромная туристическая зона, которая будет работать круглый год. Об этом сообщает «Российская газета».

В рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в состав макротерритории «Большой Алтай» войдут Республика Алтай, Алтайский край и Кемеровская область. Замдиректор Института Генплана Москвы Николай Кикава рассказал, что для развития трех сибирских регионов до 2030 года предстоит учесть интересы гостей и местных жителей.

Так, пользователи сети могут зайти на платформу «Мой город» до конца апреля и предложить собственные идеи по развитию «Большого Алтая». Кроме того, разработчики также составляют такие схемы, как «Большой Урал» и «Большая Волга», «Русский Север и Арктика», «Русская Балтика» и «Восточный Юг России».

"Для всех регионов туризм открывает новые перспективы развития, служит точкой роста. Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, отдыхать стало модно в родной стране. Внутренний турпоток растет, в прошлом году он превысил допандемийный уровень и достиг 78 миллионов турпоездок, что на 21 процент больше, чем в 2022 году. Нам нужно как можно быстрее наращивать туристическую инфраструктуру, чтобы удовлетворять растущий спрос наших граждан". Дмитрий Чернышенко, зампредседателя правительства РФ

Ранее был назван лучший российский город для гастрономического туризма.