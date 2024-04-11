Озвучена стоимость выгодной поездки в Сочи на майские праздники

Самый выгодный тур в Сочи на майские праздники обойдется россиянам в 45 тысяч рублей на двоих. Стоимость отдыха в длинные выходные в Адлере и Красной поляне раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Согласно данным представителей туриндустрии, в самую бюджетную путевку в Адлер входит проживание в трехзвездочном отеле без питания на четыре ночи и перелет. При этом минимальная стоимость тура с размещением в гостинице категории четыре звезды обойдется в 63 тысячи рублей, а если включить в путевку завтраки, туристам придется отдать от 72 тысяч рублей.

Стоимость поездки в Красную Поляну с аналогичными условиями проживания в отеле три звезды и перелетом начинается от 56 тысяч рублей на двоих. В то же время при выборе четырехзвездочной гостиницы с завтраками путешественникам придется заплатить минимум 82,6 тысячи рублей за четыре ночи.

Ранее Краснодарский край и Крым назвали самыми экономными направлениями для путешествий в апреле. Эксперты раскрыли, что дешевле всего получится отдохнуть в Адлере, где средняя стоимость жилья в сутки составляет 2029 рублей. Вторую строчку рейтинга занял Ейск, также расположенный в Краснодарском крае.