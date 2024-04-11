Маршрут на выходные — Рязань: что посмотреть, где жить и где есть

А в Рязани, как известно, грибы с глазами! И они там действительно есть, правда, в виде скульптуры. А еще памятник богатырю Евпатию Коловрату и другие интересные локации, ради которых стоит посетить древний город и его окрестности.

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Собственно, точно неизвестно, в какой момент у рязанских грибов появились глаза. По одной версии, когда в XIV веке золотоордынцы совершали набеги на Рязанское княжество, местные придумали, как распознать, где в лесу прошел враг. Грибы на пограничных землях рязанцы не трогали, о чем не знали захватчики, которые на ходу сбивали шляпки и тем самым раскрывали себя. А вообще, история Рязани началась задолго до этого — в 1095 году. Чем еще удивителен город, до которого из Москвы можно доехать за 3 часа?

Что посмотреть

Исторические объекты

В Кремле нет кремлевских стен (не сохранились), но есть кремлевский вал, по которому приятно прогуляться. Внизу ­— белокаменный Спасо-Преображенский монастырь. На территории Кремля — Успенский собор, Соборная колокольня, дворец князя Олега и гостиница черни (нет, речь не про непривилегированные классы, а про монахов-чернецов). Переходим Глебовский мост и идем по набережной к похожей на пряничный домик церкви Спаса-на-Яру. Жилые исторические дома — деревянные с наличниками — смотрим на улицах Почтовая, Радищева, Ленина. И не забываем заглянуть к украшенному резьбой Летнему клубу дворянского собрания, который похож на резную шкатулку.

Необычные музеи

Петушок на палочке даст фору любому «чупа-чупсу» — это вам докажут в музее «М.И.Р. Леденца» (Рязань, на минуточку, — столица сахарного леденца) и дадут попробовать экспонаты на вкус. Дегустацию продолжаем в музее «Пахнет хлебом», где еще и покажут иммерсивный спектакль, — только представьте, что вы оказались в старинной булочной. А как насчет того, чтобы познакомиться с «Ароматом времени»? Так называется исторический салон, посвященный аптекарям и парикмахерам XIX-XX веков и Максимилиану Факторовичу в частности. Последний открыл в Рязани свой первый магазин, а потом прославился на весь мир под именем Макс Фактор.

Торговый городок

В Рязани есть своя ВДНХ. Местный комплекс для демонстрации достижений народного хозяйства построили в 1955 году, но лихие 90-е привели павильоны в запустение, и только несколько лет назад их начали восстанавливать. Теперь это культурный кластер. Например, в павильоне «Облпотребсоюз» открылся Центр развития народных художественных промыслов, где можно узнать, как выглядят вышивка «кадомский вениз» и михайловское кружево, скопинская керамика и шиловская лоза. В павильоне «Легкая промышленность» заработала первая в области цифровая выставка, на которой можно пообщаться с аватарами известных рязанцев. А павильон «Животноводство» отдали под филиал библиотеки им. Горького.

Музей-усадьба «Константиново»

«Я, гражданин села, // Которое лишь тем и будет знаменито, // Что здесь когда-то баба родила Российского скандального пиита». Кажется, Сергей Есенин подозревал, что его родное Константиново однажды превратится в место притяжения всех и вся. Музей-усадьба включает в себя отчий дом поэта, земскую школу, церковь, дом священника Ивана Смирнова, который крестил Есенина, и усадьбу Лидии Кашиной, где нередко гостил поэт. Отдельного внимания заслуживают пейзажи: глядя на крутые склоны берегов Оки, сразу становится понятно, где черпал вдохновение Есенин.

Солотча

А этот рязанский район связан с Константином Паустовским. Однажды он так воодушевился местными сосновыми лесами, что решил снять здесь комнату на лето в доме художника Ивана Пожалостина. В уютном жилье писателю отказали, предоставив лишь старенькое обветшалое строение на территории усадьбы. Побывав там, самое время прогуляться по тропе Паустовского (пешеходный маршрут по Мещерскому лесу) и пройтись вдоль реки до сосен «на каблуках», на которые похожи выступающие из-под земли корни. Еще интересный пункт — Солотчинский монастырь, основанный как мужской, но со временем ставший женским.

Где остановиться

Сложно определиться, в какой раздел нашего гида поставить следующие три отеля: каждый уже давно превратился в достопримечательность, которую стоит посетить, даже если вы не собираетесь там снять номер.

«Рыбацкая деревня»

Маяк, красные домики и озеро в форме сердца — гостиничный комплекс все равно что уголок Норвегии в Рязанской области. Погулять по территории отеля могут все желающие, как и забраться на маяк, со смотровой площадки которого открывается вид на заливные луга и Оку. Многие приезжают сюда на закате — устраивают на берегу пикники и плавают на сапах на фоне опускающегося за горизонт солнца.

«Старый город»

Вот уже 35 лет длится сотрудничество Рязани и немецкого города Мюнстера, поэтому неудивительно, что здесь есть улица имени западно-германского населенного пункта. Улица короткая — всего квартал из соединенных друг с другом зданий в немецком стиле. Это и есть гостиничный комплекс, номера в котором выполнены в сдержанной цветовой гамме. Единственное яркое пятно — на улице: британский красный двухэтажный автобус «дабл-деккер».

«В некотором царстве»

Тут вам и терема с роскошными палатами, и ладья с алыми парусами на озере стоит, а вокруг лес непроглядный, да деревянные богатыри-истуканы то царство сторожат. Развлекательный комплекс с гостиницей, рестораном, баней, батутным центром, веревочным городком и зоофермой погружает в сказку. На территории волшебного государства даже действует собственная валюта — денга.

Где поесть

«Графин»

Если хлеб, то из птицы с лесными грибами и укропным кремом. Если яйцо, то золотое на подушке в виде тартара из копченой утки. А грибы получаются сладкими из гречки с ореховым мороженым. Готовят здесь и ставший визитной карточкой области калинник — похожий на пряник десерт, который по традиции запекается в капустном листе (на Руси его использовали в качестве пекарской бумаги).

«Есть»

Томленый кролик с пшеном и тыквой или морской гребешок с птитимом? Говяжьи щечки с кашей из корнеплодов или оладьи из кабачков с гребешком и креветками? А в разделе «Кухня Рязанского края» найдутся перепел, запеченный все в том же капустном листе, перловая каша с белыми грибами и фаршированный перец. В гастробаре весьма успешно размышляют на тему того, под каким соусом лучше подать современные русские блюда.

«Хорошие руки»

Сеть монозаведений, где каждое кафе тематическое. «Рыба» — для любителей морепродуктов. «Роллы» — это рамены, суши и вок. Были еще «Мясо» и «Бургеры», но сейчас, судя по сайту, мясоедам придется идти во «Все вместе». Там смогут найти что-то подходящее для себя и поклонники других продуктов, а также разных кухонь мира.