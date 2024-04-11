Пассажиров внутренних авиарейсов пока оставили без дешевого алкоголя

Сейчас магазины дьюти-фри есть в российских аэропортах в зонах международных и внутренних рейсов, но купить алкоголь в таких точках можно только при международном перелете. Минфин предложил разрешить продавать спиртное в магазинах беспошлинной торговли в залах ожидания внутренних авиарейсов.

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Такой законопроект Комитет Госдумы по экономической политике рассмотрел на заседании 11 апреля. Документ решили обсудить повторно, с участием представителей авиакомпаний, Минтранса, Ространснадзора и других ведомств. Выступившие на заседании комитета представители МВД считают, что избежать пьянства в самолетах поможет упаковка напитков в сейфпакеты, которые невозможно вскрыть на борту. А еще лучше — разрешить торговлю алкоголем только в зонах прилета внутрироссийских рейсов. Депутаты поддержали такое предложение.

Решили помочь аэропортам заработать

В некоторых странах, в том числе в России, магазины беспошлинной торговли работают в зонах как международных, так и внутренних рейсов. Особые условия торговли связаны с тем, что пассажир, купивший билеты, уже принес государству налоги, поэтому может купить товар в duty free.

Начиная с 2014 года, когда многие страны приняли санкции в отношении России, количество пассажиров на международных рейсах сократилось, и сразу же упала прибыль магазинов duty-free в российских аэропортах. Пандемия привела к еще большим убыткам. Оборот точек беспошлинной торговли в 2023 году сократился на 64 процента по сравнению с 2019 годом.

Чтобы поддержать бизнес и позволить аэропортам больше заработать, Минфин подготовил законопроект, разрешающий магазинам duty-free в зонах внутренних рейсов международных аэропортов торговать спиртным. Сейчас такая торговля идет только после прохождения таможенного досмотра и паспортного контроля перед международным перелетом.

Законопроект подготовлен по поручению председателя правительства, сообщил замдиректора Департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Александр Коробутов. «Временно, до 30 июня 2026 года предлагается разрешить в зонах вылета и прилета в международных аэропортах продавать алкоголь в розницу людям, которые вылетают и прилетают внутренними рейсами», — сказал Коробутов. Речь идет о продаже в залах ожидания вылета, и в местах выдачи багажа.

Как остановить дебоширов

Главное, чтобы новые нормы не привели к тому, что люди будут распивать спиртное в самолете, считают в Комитете Госдумы по экономической политике. Депутаты согласились, что магазины duty-free нужно поддержать, но надо продумать, как не спровоцировать пьянство и дебоширство на борту.

В МВД также поддержали концепцию законопроекта, но уверены, что его надо доработать. По словам замначальника Главного управления на транспорте Василия Романицы, в 2023 году пьяные пассажиры совершили шесть тысяч административных правонарушений во время полета. Есть формальный запрет на распитие спиртного в салоне самолета, но мало кто его соблюдает. Романица предложил паковать алкоголь в «антивандальные» сейфпакеты, чтобы пассажир не смог его открыть на борту. Но лучший выход, по его мнению, — продавать горячительное в беспошлинных магазинах на внутренних рейсах исключительно в зонах прилета аэропортов.

Депутаты согласились с такой идеей.

«Если исключить фактор, что человек покупает спиртное для потребления на борту, то логично купить по прилету», — сказал глава Комитета Максим Топилин.

Он отметил, что покупка перед вылетом из другой страны обоснована, так как обычно люди приобретают за границей что-то национальное или напитки, которые не продают в России. А на внутренних рейсах в российских залах прилета и вылета ассортимент практически не отличается.

В Минфине согласились, что алкоголь надо надежно упаковать, чтобы пассажир мог вскрыть пакет только дома, но выступили против ограничения продажи залами прилета. Представители отрасли придерживаются того же мнения. По их словам, в зонах прибытия недостаточно места для размещения магазинов duty-free, да и пассажиры не хотят заходить за покупками, так как спешат взять багаж и поехать домой.

Поддержать отечественных производителей

Депутаты предложили поддержать не только магазины duty-free, но и российских производителей спиртного.

«Как вы относитесь к тому чтобы преимущественную долю продажи продукции занимали российские поставщики алкоголя?», — спросил у представителей Евразийской ассоциации магазинов беспошлинной торговли зампред Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

Исполнительный директор Ассоциации Фатима Дзоблаева ответила, что уже сейчас российская продукция есть в беспошлинных магазинах. Что касается отечественного вина, ему готовы дать как минимум 25 процентов объема продаж.

Российские вина, которые продают в duty-free. надо освободить от уплаты акциза и НДС, и тогда магазинам беспошлинной торговли будет выгодно их продавать, полагает первый заместитель председателя Комитета по экономполитике Надежда Школкина. Она отметила, что в таких торговых точках работают 10 тысяч человек, и в пандемию персонал не сократили, так что этот вид бизнеса нужно поддержать.

После почти двухчасовой дискуссии на заседании Комитета законопроект решили обсудить еще раз, пригласив представителей аэропортов, Минтранса, Ространснадзора и других заинтересованных ведомств. Предстоит выяснить, каким будет экономический эффект от принятия новых норм, и как не допустить рост потребления спиртного в самолетах.