В правительстве России распределили новые миллиарды на туризм

Доклады с цифрами в сотни миллиардов рублей, которые пойдут на строительство новых отелей и туристической инфраструктуры, неоднократно звучали за последние сутки из самых высоких кабинетов. Редакция TourDom.ru выделила главное.

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Накануне, 10 апреля, о перспективах прорывного развития инвестиционных проектов говорили на совещании под патронажем вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Чиновники обсудили объемы финансирования объектов туристической инфраструктуры, которые строятся с использованием льготного кредитования. Особый акцент был сделан на подведении итогов третьего этапа отбора, который завершился в конце марта.

По итогам рассмотрения заявок для господдержки отобрано 189 проектов, причем 167 из них относятся к гостиничному сектору. Когда эти отели появятся не на бумаге, а на местности, отечественный туристический сектор получит 38,1 тыс. номеров. Еще 22 проекта, уже допущенных к льготным кредитам, – это аквапарки, круглогодичные парки развлечений и горнолыжные комплексы.

Всего по результатам трех этапов отбора инвесторов по программе льготного кредитования в России до 2030 года планируют построить 59 тыс. гостиничных номеров, что простимулирует увеличение турпотока на 22 млн человек в год.

Закрывая заседание, Чернышенко дал старт началу четвертой волны отбора претендентов на льготные кредиты в рамках проекта «Пять морей».

Далее эстафета сообщить о многомиллиардных вливаниях в туризм перешла к банку ДОМ.РФ. Там сообщили о выделении более 142,7 млрд руб. на создание курортных и туристических объектов по 37 проектам. Новая туристическая инфраструктура должна появится в 23 субъектах России – от Карелии до Владивостока, сообщает пресс-служба банка.

Самым масштабным проектом с участием ДОМ.РФ будет строительство гостиничного пятизвездочного кластера «Эльбрус. Поляна Азау» в Кабардино-Балкарии. На создание 657 номеров и соответствующей инфраструктуры пойдет почти 15 млрд руб. Чуть меньше 13 млрд и 10,3 млрд рублей соответственно, вложат в туристический кластер «Прокшино» в Москве и развлекательный комплекс с аквапарком в Перми.

Согласитесь, суммы инвестиций и количество заявленных гостиничных номеров звучат красиво. Но насколько все это изменит глобальную ситуацию на отечественном туристическом рынке?

На начало 2024 года в России насчитывалось более 30 тыс. действующих гостиничных объектов, включая отели, санатории, базы отдыха, в которых суммарно расположено свыше миллиона номеров разных категорий.

Чтобы существенно увеличить предложение туристических услуг, как это декларирует Минэк, нужны не отдельные гостиницы, а крупные проекты. А они пока находятся на уровне красивых дизайн-эскизов, которыми можно полюбоваться на сайте корпорации «Туризм.РФ».

Из 10 проектов, реализуемых в рамках «Пяти морей», самым крупным является «Новая Анапа», где планируется создать 15 тыс. новых номеров и масштабную инфраструктуру.

Директор по связям с общественностью «Туризм.РФ» Дмитрий Смиркин сообщил журналисту TourDom.ru, что мастер-план уже побывал на рассмотрении в администрации президента РФ, правительственной комиссии по развитию туризма и в администрацию Краснодарского края. На май запланирована его презентация.

«Таким образом, работы по мастер-планированию планируется завершить в первой половине 2024 года», — отметил Смиркин.

Еще один аспект, который надо учитывать, выслушивая официальные отчеты о выделяемых кредитах, – это постоянно растущая стоимость строительства. Сейчас на дворе 2024-й, до окончания сроков реализации программы «Пять морей» целых 6 лет. В какую сумму обойдется застройщику возведение отеля через 3–4 года, можно только догадываться, учитывая стремительно меняющуюся обстановку, а также сложности с импортозамещением (в прошлом году, например, чиновники узнали, что в России не производится ковролин. – Ред.).

На второй строчке по количеству номерного фонда после «Новой Анапы» в списке программы «Пять морей» находится всесезонный морской курорт «Горский» (6,7 тыс. номеров) под Петербургом.

В феврале этого года TourDom.ru рассказывал, что только за один месяц курорт подорожал на 35 млрд – с 165 до 200 млрд руб. Изначально вообще фигурировала сумма в 90 млрд. Но уже 28 марта 2024 года губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании по развитию туристической отрасли у президента Владимира Путина сообщил, что новая курортная зона с мариной для яхт обойдется в 210 млрд руб. Какая сумма будет фигурировать к 2030 году, остается только догадываться.

Спрогнозировать стоимость строительства гостиниц и других объектов инфраструктуры трудно. Это существенно усложняет привлечение действительно крупных инвесторов, так как оценить реальные сроки окупаемости вложений сложно. Поэтому даже льготными кредитами задачу повышения доступности отдыха в России не решить: от правительства ждут мер, которые позволят повысить рентабельность гостиничного бизнеса.