В Екатеринбурге построят два пятизвездочных отеля

В Екатеринбурге сразу два пятизвёздочных отеля построят с привлечением льготного кредитования в рамках федеральной программы.

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Федеральное совещание по реализации проектов льготного кредитования строительства гостиниц отобрали проекты гостиничного комплекса 5* гольф-клуба Pine Creek Golf Resort и второй очереди гостиницы Ramada категории 5*.

Всего, проекты кредит на строительства отелей от 120 номеров получат в 55 регионах. Условия кредитования – не более 3% годовых + 30% ключевой ставки ЦБ. Крайне выгодно при нынешнем размере «ключа», отметил в своем telegram-канале заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Кроме того, в рамках совещания Зампред Правительства России Дмитрий Чернышенко поручил создать условия для новой четвёртой волны отбора проектов. Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в Екатеринбурге на территории, прилегающей к Marins Park Hotel, построят 12-этажный корпус гостиницы, а рядом появится одноэтажная автостоянка на 26 машин.