На Ставрополье летом будут работать 650 оздоровительных лагерей

В Ставропольском крае этим летом будут работать 650 лагерей, в которых смогут отдохнуть порядка 85 тысяч детей.

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«Готовим летние детские лагеря к новому сезону. В этом году у нас в крае будут работать почти 650 пришкольных и загородных лагерей. В них отдохнут и наберутся сил и здоровья к новому учебному году 85 тысяч школьников. Как и в прошлом году, примем на отдых и оздоровление ребят из Белгородской области и Донбасса», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Глава региона поставил перед краевым Минобразования и главами округов задачу обеспечить для детей полную безопасность и комфорт.

«Вопрос касается не только охраны, качественного питания, работы педагогов, медиков, спасателей у водоемов. Важно подготовить и сами корпуса, площадки активности», — подчеркнул он, отметив, что работы должны быть выполнены качественно и в срок.

Ранее сообщалось, что к 1 июня планируется завершить модернизацию трех детских лагерей — невинномысской «Гренады» и двух лагерей с названием «Солнечный» - в Шпаковском округе и Пятигорске.