Количество деловых туристов в Москве выросло на семь процентов

В 2023 году столицу посетили 3,7 миллиона деловых туристов, что на семь процентов больше, чем годом ранее. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов во время выступления на ежегодном деловом форуме Buying Business Travel.

© Вечерняя Москва

— В 2023 году среди 3,7 миллиона бизнес-туристов, посетивших Москву, — гости из регионов России, а также из Китая, Турции, Индии и других стран. Деловой туризм важен для города экономически — он охватывает множество смежных отраслей: от гостиничного сектора до индустрии развлечений. Кроме того, это источник возвратных туристов. Около 40 процентов бизнес-гостей приезжают в Москву снова, чтобы отдохнуть вместе с семьей, — рассказал он.

При этом российские деловые туристы в прошлом году тратили на 16 процентов больше, чем гости столицы, приехавшие к друзьям или родственникам, передает РИА Новости.

В 2023 году 82 процента российских путешественников организовали поездку в столицу самостоятельно. При этом каждый пятый турист принял решение о посещении Москвы спонтанно.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что столица заключила четыре соглашения о межрегиональном партнерстве в сфере туризма. В рамках партнерства стороны будут участвовать в международных мероприятиях и проводить ознакомительные туры по городам для иностранных коллег.