В Красноярском крае туристов ждет очень необычный отдых

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 15 инвесторов собираются расширить свои базы отдыха, добавив более 200 гостиничных номеров.

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Эти гостиницы будут оснащены всеми удобствами, включая электричество, водоснабжение и водоотведение, а также будут адаптированы для посещения маломобильных туристов. Планируется, что они будут работать круглый год.

Общая сумма финансирования проектов составит почти 300 миллионов рублей, включая средства как федерального, так и регионального уровня, а также собственные средства инвесторов.

Эти модульные гостиницы появятся в нескольких локациях Красноярского края, включая Дивногорск, а также районы Ачинск, Березовский, Абанский, Манский, Балахтинский, Ермаковский и Емельяновский. Некоторые из них уже находятся на завершающей стадии монтажных работ и собираются принимать туристов уже в этом летнем сезоне.

Ранее мы писали, что в Курской области также появятся глэмпинги. Также в Новосибирске выпускают электростанции, которые можно развернуть в поле. А еще в Ленобласти выделят 300 млн рублей на строительство кемпингов.