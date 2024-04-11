Большинство иностранных туристов с дальнего зарубежья приезжает в Москву из Китая

Среди стран дальнего зарубежья наибольшее число туристов приезжают в Москву из Китая, Турции и Индии. Об этом сообщил журналистам председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов.

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"На первом месте у нас туристы из Китая, и они показали очень приличный рост. Далее идут гости из Турции, затем - из Индии, а также путешественники из стран Ближнего Востока. Это топ, который составляют страны дальнего зарубежья. Кроме того, к нам активно приезжают туристы из СНГ", - сказал Козлов.

Он отметил, что если раньше гости приезжали из Китая группами, то теперь есть тенденция на увеличение числа индивидуальных туристов из КНР с высоким средним чеком.