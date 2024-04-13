Архыз в 2024 году ожидает свыше 1 млн туристов

Всесезонный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии в 2024 году планирует принять свыше 1 млн туристов, в первом квартале турпоток составил 625 тыс. человек, сообщил ТАСС представитель министерства туризма и курортов республики.

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"Туристический поток за три месяца этого года вырос на 10% - до 625 тыс. человек. До конца года курорт планирует принять более 1 млн туристов. В 2023 году Архыз посетили 880 тыс. гостей, что по сравнению с 2022 годом больше более чем на 20%", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в этом году горнолыжный сезон продлен до 1 мая и станет самым продолжительным за историю курорта.

"Это стало возможным благодаря погодным условиям и новой системе оснежения, которая способна обеспечить покрытие искусственным снегом 100% протяженности трасс", - подчеркнул представитель министерства.

Обычно горнолыжный сезон на Архызе длится с декабря по апрель. До конца 2024 года на курорте планируют почти вдвое увеличить количество мест размещения, открыв новые гостиницы, коттеджный комплекс и апарт-отель общей вместимостью около 2 тыс. мест.

Архыз - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и 8 канатных дорог.