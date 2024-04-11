В России будут производить оборудование для горнолыжных курортов

Минпромторг, регионы и курорты займутся вопросами обеспечения туристической отрасли российским оборудованием, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках I всероссийского горнолыжного форума объектов индустрии гостеприимства "Сила гор. Шерегеш".

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Инициативу поддержал и член рабочей группы по развитию горнолыжной индустрии при Министерстве экономического развития РФ, председатель совета директоров Всесезонного курорта Сбера "Манжерок" Иван Морозов. Он отметил, что в России необходимо развивать собственное производство оборудования на замену ушедшим европейским брендам, которые в будущем будут конкурировать с технологически устаревшим китайским оборудованием.

"Для этого уже есть опыт и наработки. К примеру, Центр компетенции курорта "Манжерок" — это уже существующая площадка, где ведется постоянный мониторинг и анализ рынка горнолыжного оборудования", - сказал Морозов.

Он добавил, что на курорте "Манжерок" изучают инновационный опыт, внедряют и сравнивают аналоги и путем практических испытаний выбирают лучшее. Морозов подчеркнул, что курорт "Манжерок" развивается и увеличивает количество трасс. Всего на сегодняшний день на курорте создано более 30 км современных трасс с тремя подъемниками и независимой системой оснежения.