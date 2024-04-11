«Москва, Питер и Дагестан». Гендиректор турагентства заявил о «буме» внутреннего туризма

Рост по внутреннему туризму в 2024 году ожидается более 12%, отметил в эфире НСН Воскан Арзуманов. В России нарастает «бум» внутреннего туризма, чаще всего россияне едут в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Дагестан и Казань, рассказал генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

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«"Бум" по внутреннему туризму наблюдается не первый год и даже не второй, динамика идет по нарастающей, регионы активно включаются в привлечение туристов. Это видно также по нашим профильным выставкам, когда стенды и павильон по внутреннему туризму забиты до отказа, а по международному туризму там более-менее свободно, народ прогуливается. На первом месте у нас по продажам Москва и Питер, дальше идет Краснодарский край, можно отметить Дагестан и Казань. Оставшиеся наши республики и края также всячески стараются завлечь туристов. Рост по внутреннему туризму в этом году будет больше чем 12%», - сказал Арзуманов.

Ранее сообщалось, что курорты Краснодарского края по итогам летнего туристического сезона приняли 9,7 млн отдыхающих, что более чем на 5% больше, чем за аналогичный период 2022 года, передает «Радиоточка НСН».