Аналитики заявили об интересе россиян к апартаментам перед майскими выходными

Россияне стали больше интересоваться апартаментами и квартирами для путешествий на майские праздники. Так планируют отдохнуть 30% опрошенных. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование одного из сервисов для бронирования отелей.

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Повышенный спрос на такой формат жилья появился в период пандемии коронавируса и продолжает пользоваться популярностью. Эту информацию подтверждает один из геосервисов, по данным которого количество просмотров именно апартаментов выросло в первом квартале 2024 года и первой неделе апреля на 31% по сравнению с таким же периодом 2023 года.

Однако большинство респондентов, более 40%, планируют выбирать гостиницы. Меньшим спросом пользуются базы отдыха, мини-отели и хостелы – по 9, 8 и 6% соответственно. Около 40% опрошенных подчеркнули, что планируют отдыхать вместе с семьей и детьми, еще 33% – со своим партнером или супругой, а 22% – с друзьями. Лишь 10% решили путешествовать в одиночку, подчеркивается в данных исследования.

При этом каждый четвертый россиянин хочет провести майские праздники в поездках по стране. 70% останутся дома или поедут на дачу, а еще 5% решили отдыхать за границей. В рейтинг самых популярных направлений среди российских городов попали Санкт-Петербург, Краснодарский край и Москва. Аналитики подчеркнули, что в прошлом году по бронированию лидировала Москва, а следом шли Санкт-Петербург и Владивосток.

Ранее стало известно, что Пятигорск возглавил рейтинг самых доступных городов для отдыха на майские праздники, средний чек на аренду жилья составил 3 405 рублей в день. Также в пределах 3 000–3 500 рублей можно снять квартиры или апартаменты в Краснодаре, Екатеринбурге, Смоленске и Дербенте.