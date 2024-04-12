Власти собираются заменить курортный сбор туристическим налогом. Фактически речь идет о передаче администрирования от коллективных средств размещения (отелей, гостевых домов и т. д.) в ФНС.

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По словам источников «Ведомостей», внести законопроект в Госдуму планируется уже этой весной. Пока идет дискуссия о том, какой должна быть концепция налога, в частности, что считать налоговой базой. Сейчас основной вариант – это налогообложение стоимости размещения.

С мая 2018 года по 31 декабря 2023 года поступления от курортного сбора в региональные бюджеты четырех пилотных субъектов составили свыше 4 млрд рублей, сообщил «Ведомостям» представитель Минэка.