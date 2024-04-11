Капсулы для сна появятся на четырех крупных вокзалах РФ

Крупные российские вокзальные комплексы в Москве, Челябинске, Омске и Красноярске обзаведутся капсулами для сна до конца первого полугодия 2024 года, сообщили на сайте РЖД.

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Уточняется, что подобные места для отдыха доступны на таких вокзалах столицы, как Ярославском – 8 капсул, Казанском – 9 капсул и Восточном – 4 капсулы. Также они есть на вокзалах Адлера – 4 капсулы, Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска и Барнаула – по 2 капсулы.

Каждый спальный модуль вмещает одного человека, но также допускает размещение родителя с ребенком в возрасте до 6 лет. Разработчики оборудовали капсулы USB-розеткой для зарядки гаджетов, шумоизоляционными жалюзи и отделением для хранения багажа. Кроме того, комплект одноразового постельного белья также входит в стоимость услуги.

Аренда спальных мест доступна в любое время суток. Забронировать капсулу можно как на час, так и на несколько, при этом стоимость зависит от продолжительности пользования.

Отмечается, что слипбоксами воспользовались свыше 29,3 тысячи человек с момента их установки. Большую популярность они получили среди посетителей московских вокзалов – Ярославского, Казанского и Восточного, где этой услугой воспользовались более 21,8 тысячи человек.

До этого на Павелецком вокзале в столице открылась первая прачечная. Уточняется, что она работает круглосуточно в режиме самообслуживания. В специальном помещении установили по четыре стиральные и сушильные машины с терминалом оплаты. Порошок и кондиционер для белья предоставляются на месте, говорится в публикации.