На пляже в Балтийске усилят контроль над безопасностью отдыхающих

На побережье установят освещение и камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Балтийского городского округа.

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«Сейчас в администрации просчитывают смету необходимых работ, камеры будут приобретены за счет федерального учреждения Калининградский области «Безопасный город»», – рассказали в пресс-службе.

Световые опоры с видеокамерами разместят рядом с памятником Елизаветы Петровны и пляжа в районе улицы 2-ой Госпитальной в поселке Мечниково.

Также к лету закупили новые неопреновые костюмы, планируют приобрести пляжный квадроцикл для спасателей на Балтийскую косу и купить дрон, который сможет доставлять спасательный круг утопающим.