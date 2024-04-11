Названа средняя стоимость путевки в саратовские детские лагеря и санатории

В Саратовской областной думе прошло совещание подготовке к работе оздоровительных организаций региона. Об этом сообщает сегодня, 11 апреля, пресс-служба регионального заксобрания.

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Зампред правительства области Михаил Орлов рассказал, что этим летом будут работать 627 таких организаций, из которых 40 — сезонные лагеря с круглосуточным пребыванием. Снова начнут работу православный лагерь «Солнечный» в Саратове и частный лагерь ООО «Триумф» в Балаковском районе. Кроме того, в областную собственность должны безвозмездно передать «ЦДО имени Гагарина», который принадлежит НПП «Алмаз».

На оздоровительную кампанию из бюджета направят более 1,2 миллиарда рублей. Это коснется 52408 детей. Средняя стоимость путевки в лагеря составит 26,2 тысячи рублей. В санатории— более 35 тысяч.